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Сегодня, 18:43

«Авангард» в домашнем матче обыграл «Нефтехимик»

Руслан Минаев
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» на домашнем льду победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

У омского клуба шайбы забросили Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Станислав Галиев и Линден Вей, который также сделал голевой пас. У клуба из Нижнекамска два очка набрал Булат Шафигуллин.

«Авангард» одержал вторую победу подряд. 9 сентября «ястребы» примут «Ак Барс». «Нефтехимик» 8-го числа сыграет на выезде с «Металлургом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Абросимов — 1 (мен., Шафигуллин), 1:03 — 0:1. Гуляев — 1 (Игумнов, Яремчук), 21:20 — 1:1. Вей — 1 (Шарипзянов), 22:31 — 2:1. А.А. Соловьев — 1 (Филатьев, Рейнгардт), 40:50 — 3:1. Шафигуллин — 1 (Хоружев, Сериков), 54:25 — 3:2. Галиев — 2 (п.в., Вей), 59:56 — 4:2.

Вратари: Хомченко — Долганов (58:34 — 59:56).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (8+12+12) — 14 (5+6+3).

Судьи: Наумов, Ромасько.

6 сентября. Омск. G-Drive Арена. 10211 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик

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