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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 14:00

«Авангард» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Нефтехимик» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Авангард» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Трансляцию также проведет омский телеканал «12» (для жителей города). Основные события игры «Авангард» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте нового регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1, а «Нефтехимик» победил «Барыс» — 2:1 ОТ.

В сезоне-2023/24 «Авангард» занял второе место в Восточной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (3-4 в серии). «Нефтехимик» не попал в плей-офф, финишировав на девятой строчке турнирной таблицы «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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