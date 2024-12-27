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Сегодня, 21:27

«Авангард» обменял из «Адмирала» нападающего Джованни Фьоре

Сергей Ярошенко
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«Авангард» обменял из «Адмирала» нападающего Джованни Фьоре взамен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Фьоре — опытный мастер, который добавит нашей команде глубины и вариативности в нападении. Как показывает история его выступлений за «Адмирал», он способен успешно завершать атаки и создавать голевые моменты для партнеров. При этом умеет надежно действовать в обороне», — прокомментировал сделку генеральный директор омского клуба Герман Чистяков.

В этом сезоне на счету 28-летнего канадца 32 матча, в которых он набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+4». Контракт форварда рассчитан до конца сезона.

27&nbsp;декабря в&nbsp;КХЛ закрывается трансферный рынок. Дедлайн КХЛ: все сделки последнего дня перед закрытием рынка в лиге

Источник: Официальный сайт «Авангарда»
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