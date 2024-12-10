Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:24

«Авангард» обменял Яремчука в «Сочи» на денежную компенсацию

Telegram Дзен

«Авангард» обменял нападающего Александра Яремчука в «Сочи» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне Яремчук провел 28 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «0». Ранее в КХЛ 25-летний хоккеист выступал за «Югру» и «Витязь». В общей сложности на его счету 253 игры в лиге, в которых он набрал 81 (37+44) очко.

Омский клуб занимает восьмую строчку в Восточной конференции с 32 очками. «Сочи» находится на последнем месте в Западной конференции с 25 очками.

ХК Авангард
ХК Сочи
Читайте также
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
США и Израиль хотят воспользоваться ситуацией в Сирии. Что пишут СМИ
Песков допустил достижение Россией целей СВО за столом переговоров
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Сегодня
Вчера
Неделя