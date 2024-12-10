«Авангард» обменял Яремчука в «Сочи» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял нападающего Александра Яремчука в «Сочи» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне Яремчук провел 28 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «0». Ранее в КХЛ 25-летний хоккеист выступал за «Югру» и «Витязь». В общей сложности на его счету 253 игры в лиге, в которых он набрал 81 (37+44) очко.

Омский клуб занимает восьмую строчку в Восточной конференции с 32 очками. «Сочи» находится на последнем месте в Западной конференции с 25 очками.