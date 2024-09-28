«Авангард» обратился к болельщикам после семи поражений подряд

«Авангард» обратился к болельщикам команды на фоне неудачной серии в последних матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Омичи уступили в семи последних матчах подряд.

«Семь поражений подряд — совершенно неприемлемый результат для всех нас.

Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое — в надежде на скорые изменения начать рубить с плеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку.

Каждый из нас понимает, в чем ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду еще сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. «Авангард» проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Авангард» с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ после десяти матчей.