«Авангард» объявил о назначении Звягина на пост главного тренера

Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом подписан на два года — до конца сезона-2025/26. С Звягина сняли приставку исполняющий обязанности и утвердили в роли главного тренера.

«Сергей Звягин на протяжении нескольких лет показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям. Все его подопечные росли в мастерстве и приносили «Авангарду» пользу. В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал все возможное для победы. Не хватило совсем немного, но все видели, как изменилась игра «Авангарда», как сплотился коллектив. Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда», — сказал председатель Совета директоров клуба Михаил Аверин.

Звягин стал исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после отставки Михаила Кравца 19 марта. Омский клуб вылетел из Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии второго раунда.