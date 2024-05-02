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Сегодня, 12:53

«Авангард» объявил о переходе Коледова

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Павел Коледов подписал контракт с «Авангардом», сообщается на официальном сайте клуба.

Как и сообщал «СЭ», соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года. По сведениям «СЭ», зарплата игрока составит 60 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Коледов отыграл 61 матч за «Салават Юлаев», в которых забросил 6 шайб и отдал 6 результативных передач.

Ранее в своей карьере защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 596 встреч, набрав 124 (38+86) очка.

Павел Коледов
КХЛ
ХК Авангард
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