«Авангард» объявил о возвращении в клуб Николая Прохоркина

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Прохоркиным до окончания нынешнего сезона.

31-летний хоккеист будет выступать за «ястребов» под 74-м номером.

В прошлом сезоне КХЛ форвард выступал за омскую команду. На его счету 26 матчей, проведенных в регулярном чемпионате, в которых он забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач. В Кубке Гагарина-2024 Прохоркин набрал 5 (2+3) очков в 12 играх.

На данный момент «Авангард» занимают десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.