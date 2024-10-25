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Сегодня, 10:56

«Авангард» объявил о возвращении в клуб Николая Прохоркина

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«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Прохоркиным до окончания нынешнего сезона.

31-летний хоккеист будет выступать за «ястребов» под 74-м номером.

В прошлом сезоне КХЛ форвард выступал за омскую команду. На его счету 26 матчей, проведенных в регулярном чемпионате, в которых он забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач. В Кубке Гагарина-2024 Прохоркин набрал 5 (2+3) очков в 12 играх.

На данный момент «Авангард» занимают десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.

Источник: Telegram-канал ХК
Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард

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