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Сегодня, 10:05

«Авангард» объявил о продлении контракта с главным тренером Кравцом

Иван Торопцев
Корреспондент
Михаил Кравец.
Фото ХК «Авангард»
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Как и сообщал «СЭ», Михаил Кравец продолжит работу главным тренером «Авангарда».

В среду, 24 мая омский клуб объявил состав тренерского штаба на сезон-2023/24. Михаил Кравец подписал новый контракт на 1 год.

В тренерский штаб «Авангарда» также войдут Александр Свитов, Сергей Звягин, Илья Устымчук (все трое заключили контракты на 2 года), Рамиль Сайфуллин, Вячеслав Макрицкий и Олег Новицкий (все трое подписали контракты на 1 год).

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» (счет в серии — 1-4).

Источник: https://t.me/omskiyavangard/20062?single
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
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