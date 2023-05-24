«Авангард» объявил о продлении контракта с главным тренером Кравцом

Как и сообщал «СЭ», Михаил Кравец продолжит работу главным тренером «Авангарда».

В среду, 24 мая омский клуб объявил состав тренерского штаба на сезон-2023/24. Михаил Кравец подписал новый контракт на 1 год.

В тренерский штаб «Авангарда» также войдут Александр Свитов, Сергей Звягин, Илья Устымчук (все трое заключили контракты на 2 года), Рамиль Сайфуллин, Вячеслав Макрицкий и Олег Новицкий (все трое подписали контракты на 1 год).

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» (счет в серии — 1-4).