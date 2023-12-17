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Сегодня, 14:27

«Авангард» объявил о продлении контракта с голкипером Проскуряковым

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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«Авангард» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с вратарем Ильей Проскуряковым сроком на на один год.

«Илья является примером профессионального отношения к делу. Он работал, ждал своего шанса и когда вышел на лед, своей надежной игрой добавил уверенности всей команде, — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова пресс-служба клуба. — Перед паузой в чемпионате Проскуряков вышел на первое место среди вратарей Лиги по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности».

В этом сезоне Проскуряков провел 13 матчей, в которых одержал 7 побед в основное время и одну по буллитам.

Илья Проскуряков
ХК Авангард
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