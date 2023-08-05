«Авангард» объявил о расторжении контракта с Корбэном Найтом

«Авангард» объявил об уходе нападающего Корбэна Найта из команды.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за «Авангард», тем более, хоккеист не раз подчеркивал, что его решение окончательное.

Позиция клуба однозначная — строгое соблюдение регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился. Спортивные права в КХЛ при этом остаются закрепленными за нашим клубом. В данный момент мы завершаем все предусмотренные регламентом процедуры», — говорится в заявлении генерального менеджера клуба Антона Курьянова, опубликованном в официальном Telegram-канале омичей.

Курьянов также отметил, что команда уже ведет поиски нового центрфорварда на замену Найту.

Корбэн Найт выступал за «Авангард» с 2020 года. Вместе с командой он выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году.

В сезоне-2022/23 32-летний канадец набрал 34 (15+19) очка в 58 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, также у него 10 (5+5) очков в 14 играх Кубка Гагарина-2023.