«Авангард» объявил об обмене Бережного на Серебрякова из СКА

Вратарь СКА Никита Серебряков в результате обмена перешел в «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт 29-летнего хоккеиста с «ястребами» рассчитан до конца сезона-2026/27.

В обратном направлении последовал голкипер Станислав Бережной.

«Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач. Никита Серебряков — один из лучших голкиперов КХЛ. Он способен давать партнерам чувство уверенности на льду, благодаря чему команда раскованнее играет в атаке», — заявил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне он провел за СКА пять матчей, последний — 5 октября.