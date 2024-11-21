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Сегодня, 21:15

«Авангард» объявил об обмене Бережного на Серебрякова из СКА

Алина Савинова
Никита Серебряков.
Фото Global Look Press
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Вратарь СКА Никита Серебряков в результате обмена перешел в «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт 29-летнего хоккеиста с «ястребами» рассчитан до конца сезона-2026/27.

В обратном направлении последовал голкипер Станислав Бережной.

«Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач. Никита Серебряков — один из лучших голкиперов КХЛ. Он способен давать партнерам чувство уверенности на льду, благодаря чему команда раскованнее играет в атаке», — заявил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне он провел за СКА пять матчей, последний — 5 октября.

Источник: https://t.me/omskiyavangard/42758
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