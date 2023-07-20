«Авангард» объявил об уходе нападающего Дергачева

«Авангард» и нападающий Александр Дергачев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омского клуба. Форвард выступал за «Авангард» с 2021 года.

«Желаем Александру успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/23 26-летний нападающий провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф хоккеист провел 14 игр и не отметился результативными действиями.

В прошедшем сезоне «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» со счетом 1-4.