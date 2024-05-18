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Сегодня, 10:45

«Авангард» объявил об уходе Юрчо и Прохоркина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающие «Авангарда» Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покинули команду в связи с истечением контрактов, сообщает пресс-служба омичей.

«Клуб благодарит игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, и желает им успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении «Авангарда».

Оба хоккеиста выступали за омский клуб с 2023 года. В минувшем сезоне 31-летний Юрчо набрал за «Авангард» 16 (8+8) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 12 играх.

На счету 30-летнего Прохоркина 19 (10+9) очков в 26 матчах регулярки и 5 (2+3) очков в 12 играх Кубка Гагарина.

Источник: ХК «Авангард»
Николай Прохоркин
Томаш Юрчо
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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