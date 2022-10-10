«Авангард» объявил об увольнении Рябыкина, Кравец назначен исполняющим обязанности

«Авангард» объявил о решении завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что ситуация требовала перемен, и поблагодарила Рябыкина за работу.

«Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера», — сказал Волков.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года.

46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.