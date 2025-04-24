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Сегодня, 17:18

«Авангард» опубликовал заявление относительно финансирования клуба

Камила Абдурахманова
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«Авангард» сделал заявление по поводу финансирования клуба. Как известно, в СМИ ранее появилась информация о возможном сокращении финансирования омского клуба.

«В последнее время в информационном пространстве стали появляться слухи о возможном сокращении финансирования клуба. Заявляем ответственно: данная информация не соответствует действительности. Финансовое положение ХК «Авангард» остаётся стабильным, а перед клубом по-прежнему стоят самые амбициозные цели.

В ближайшее время в Омске состоится итоговая пресс-конференция, на которой главный тренер и генеральный менеджер клуба подведут итоги завершившегося сезона и расскажут о планах на будущее. Если кратко: мы топ-клуб с топ-целями! За Омск, за победу!» — говорится в заявлении.

В сезоне-2024/25 «Авангард» финишировал на шестом месте в Восточной конференции КХЛ. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где уступила «Локомотиву» (3-4 в серии).

Источник: ХК «Авангард»
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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