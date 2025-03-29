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29 марта, 06:39

«Авангард» об эпизоде с бутылкой вратаря и Камаловым: «Нам не жалко»

Алина Савинова
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«Авангард» отреагировал на эпизод с защитником «Металлурга» Никитой Камаловым, который попил из бутылки вратаря «ястребов» Никиты Серебрякова.

Во время второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между командами, который прошел 28 марта, Камалов вступил в потасовку с Серебряковым у ворот омичей, а после драки выпил воду из бутылки голкипера.

«Нам не жалко, в Омске воды много, ждем на домашних матчах», — написала пресс-служба «Авангарда» в Telegram-канале клуба.

«Авангард» на выезде одержал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) и увеличил счет в серии до четырех побед (2-0). Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.

Источник: https://t.me/omskiyavangard/50106
Никита Камалов
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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