«Авангард» об эпизоде с бутылкой вратаря и Камаловым: «Нам не жалко»

«Авангард» отреагировал на эпизод с защитником «Металлурга» Никитой Камаловым, который попил из бутылки вратаря «ястребов» Никиты Серебрякова.

Во время второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между командами, который прошел 28 марта, Камалов вступил в потасовку с Серебряковым у ворот омичей, а после драки выпил воду из бутылки голкипера.

«Нам не жалко, в Омске воды много, ждем на домашних матчах», — написала пресс-служба «Авангарда» в Telegram-канале клуба.

«Авангард» на выезде одержал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) и увеличил счет в серии до четырех побед (2-0). Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.