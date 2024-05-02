Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:22

«Авангард» подписал двух игроков из ВХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Авангард» заключил соглашения с защитником «Южного Урала» Даниилом Степановым и нападающим «Молота» Егором Маниным.

Отмечается, что хоккеисты подписали с омским клубом двусторонние контракты, рассчитанные на два года.

«Мы анализируем рынок игроков ВХЛ, наблюдаем за теми, кто прогрессировал в прошедшем сезоне. Пример Дмитрия Силантьева в «Металлурге» показал, что преемственность между ВХЛ и КХЛ, а также доверие к хоккеистам способны давать высокие результаты. Разумеется, обоим придется выдержать конкуренцию в межсезонье и показать свои лучшие качества, для того чтобы закрепиться в основе», — приводит пресс-служба «Авангарда» слова генерального менеджера клуба Антона Курьянова.

В сезоне-2023/24 Степанов провел 60 матчей, в которых набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+10». На счету Манина 37 (21+16) очков в 53 играх при показателе полезности «+21».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
0
Читайте также
Василевский, Сергачев и Кучеров оценили вылет «Тампы» из Кубка Стэнли
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
Макрон вновь не исключил возможность отправки войск на Украину
Дадонов хоронит чемпионов и минус 12 русских в плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 2 мая
Умер чемпион по кулачному бою Александр Коломыцев
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Торпедо» объявило имя нового генерального менеджера клуба

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Алалыкиным