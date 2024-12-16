«Авангард» подписал контракт с Даниилом Чайкой на два года

«Авангард» заключил двусторонний контракт на два года с защитником Даниилом Чайкой, сообщает пресс-служба омского клуба.

В начале декабря «Вегас» выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. В ноябре «Авангард» приобрел у ЦСКА права на Чайку, произведя обмен на денежную компенсацию с московским клубом.

Всего в активе 22-летнего защитника 126 матчей и 16 (3+13) очков в АХЛ, где он выступал за фарм-клуб «Вегаса» «Хендресон Силвер Найтс». Также на его счету 11 игр и 2 (1+1) очка в КХЛ.