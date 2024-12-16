Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:15

«Авангард» подписал контракт с Даниилом Чайкой на два года

Telegram Дзен

«Авангард» заключил двусторонний контракт на два года с защитником Даниилом Чайкой, сообщает пресс-служба омского клуба.

В начале декабря «Вегас» выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. В ноябре «Авангард» приобрел у ЦСКА права на Чайку, произведя обмен на денежную компенсацию с московским клубом.

Всего в активе 22-летнего защитника 126 матчей и 16 (3+13) очков в АХЛ, где он выступал за фарм-клуб «Вегаса» «Хендресон Силвер Найтс». Также на его счету 11 игр и 2 (1+1) очка в КХЛ.

Даниил Чайка
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Сегодня
Вчера
Неделя