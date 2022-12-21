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КХЛ

Сегодня, 16:51

«Авангард» подписал контракт с голкипером Мельничуком

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Авангард» подписал голкипера Алексея Мельничука. Как сообщает пресс-служба клуба двусторонний контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

24-летний хоккеист будет выступать под номером 38.

Ранее Мельничук покинул «Сочи», в который вернулся из аренды в «Тракторе». В нынешнем сезоне он провел четыре матча за челябинский клуб, в которых отразил 75 процентов бросков при коэффициенте надежности 5,40.

Всего в КХЛ голкипер провел 44 матча, в которых отразил 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,41.

Источник: https://t.me/omskiyavangard/11346
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