3 ноября, 11:09

«Авангард» подписал контракт с Костиным до конца сезона

Сергей Ярошенко
Клим Костин.
Фото Getty Images

Нападающий Клим Костин стал игроком «Авангарда». Контракт 26-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2025/26, сообщает омский клуб.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Сан-Хосе», на его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах. Всего в НХЛ он провел 202 игры и набрал 58 (28+30) очков, играя до «Шаркс» за «Сент-Луис», «Эдмонтон» и «Детройт».

В «Авангарде» Костин ранее выступал в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина.

В сентябре в интервью «СЭ» хоккеист отмечал, что не рассматривает продолжение карьеры в КХЛ.

1

  • Давлет Нурпиисов

    Игрок уровня 4 звена. Ну или 3- его с натяжкой. Новость так себе

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Клим Костин
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Авангард
