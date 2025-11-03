«Авангард» подписал контракт с Костиным до конца сезона

Нападающий Клим Костин стал игроком «Авангарда». Контракт 26-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2025/26, сообщает омский клуб.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Сан-Хосе», на его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах. Всего в НХЛ он провел 202 игры и набрал 58 (28+30) очков, играя до «Шаркс» за «Сент-Луис», «Эдмонтон» и «Детройт».

В «Авангарде» Костин ранее выступал в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина.

В сентябре в интервью «СЭ» хоккеист отмечал, что не рассматривает продолжение карьеры в КХЛ.