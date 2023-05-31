«Авангард» подписал контракт со словацким тренером Подконицки

«Авангард» заключил контракт со словацким специалистом, бронзовым призером ОИ-2022 Андреем Подконицки.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год. Подконицки будет работать на позиции старшего тренера.

В сезоне-2022/23 Подконицки работал тренером в братиславском «Словане» и ассистентом главного тренера сборной Словакии на чемпионате мира.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о назначении специалиста.

«Для работы с защитниками мы искали современного тренера с прогрессивными взглядами на хоккей, с необходимым набором навыков, который сегодня диктует игра. Подконицки дважды выигрывал чемпионат Словакии, у него серьезный опыт в сборной и бронзовая медаль Олимпийских игр. В разных командах был как ассистентом, так и главным тренером, специализируется как раз на защитниках и меньшинстве. Много времени уделяет анализу видео, тактическим разборам, любит работать с молодежью. Важно и то, что играл в России, знает русский и английский языки. С приходом Подконицки тренерский штаб «Авангарда» окончательно сформирован», — сказал Курьянов.

45-летний Подконицки выступал в НХЛ за «Флориду» и «Вашингтон». В 2007/08 он выступал за подмосковный «Витязь».