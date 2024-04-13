«Авангард» подпишет однолетний контракт с форвардом Вей

Сегодня, 19:17
Форвард Линден Вей подпишет однолетний контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омичей.
«Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
32-летний канадец провел в прошлом сезоне 45 матчей за «Адлер Маннгейм» и набрал 46 (8+38) очков.
В КХЛ он выступал в составе ЦСКА, «Барыса» и СКА, выиграв с московским клубом Кубок Гагарина в 2019-м.