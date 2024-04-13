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Сегодня, 19:17

«Авангард» подпишет однолетний контракт с форвардом Вей

Руслан Минаев
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Форвард Линден Вей подпишет однолетний контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омичей.

«Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

32-летний канадец провел в прошлом сезоне 45 матчей за «Адлер Маннгейм» и набрал 46 (8+38) очков.

В КХЛ он выступал в составе ЦСКА, «Барыса» и СКА, выиграв с московским клубом Кубок Гагарина в 2019-м.

Линден Вей
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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