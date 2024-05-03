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Сегодня, 09:19

«Авангард» поможет с поисками доноров костного мозга

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Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что клуб поможет с поисками доноров костного мозга.

«Более десяти лет «Авангард» сотрудничает с гематологическим отделением Областной детской клинической больницы. В отделении лечатся дети города и области с заболеваниями крови, в том числе самыми тяжелыми — опухолевыми заболеваниями крови, лейкозами. Игроки, тренеры и сотрудники клуба помогли выздороветь многим маленьким омичам», — говорится в заявлении клуба.

В «Авангарде» отметили, что для того, чтобы еще больше детей и взрослых получили шанс на спасение, нужно регулярно пополнять реестр доноров костного мозга.

Трансферная кампания клуба в 2024 году пройдет под хештегом #ВсегдаРядом. На макетах, посвященных переходам игроков, всегда будет стоять ссылка на страницу с информацией о том, как стать донором костного мозга.

Источник: ХК Авангард
ХК Авангард
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