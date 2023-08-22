«Авангард» представил новый видеопроект

Сегодня, 20:00
«Авангард» объявил о запуске хоккейного реалити-шоу. Первая серия уже вышла на YouTube-канале клуба.
«Игроки получили задание собрать команду и найти дорогу на презентацию, чтобы встретиться с болельщиками. Удастся ли «ястребам» добыть все части кристалла, чтобы зарядиться на большие победы? Мы покажем все, смотри внимательно», — говорится в заявлении клуба.
Сезон-2023/24 начнется 1 сентября. В матче открытия ЦСКА в Москве сыграет с «Ак Барсом». «Авангард» свою первую игру проведет 2 сентября дома против «Сибири».
|Западная конференция
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Авангард
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|Ак Барс
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|0
|11
|Сибирь
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|0
|0
|0
|12
|Трактор
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|0
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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