«Авангард» представил новый видеопроект

«Авангард» объявил о запуске хоккейного реалити-шоу. Первая серия уже вышла на YouTube-канале клуба.

«Игроки получили задание собрать команду и найти дорогу на презентацию, чтобы встретиться с болельщиками. Удастся ли «ястребам» добыть все части кристалла, чтобы зарядиться на большие победы? Мы покажем все, смотри внимательно», — говорится в заявлении клуба.

Сезон-2023/24 начнется 1 сентября. В матче открытия ЦСКА в Москве сыграет с «Ак Барсом». «Авангард» свою первую игру проведет 2 сентября дома против «Сибири».