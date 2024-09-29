«Авангард» представил промо соседского матча с «Сибирью» 30 сентября

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала промо-ролик в преддверии соседского матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Сибирью».

Игра пройдет 30 сентября в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Сибирь» набрала 12 очков за 10 матчей и располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 7 баллами занимает восьмую позицию.

Последний раз команды встречались 15 сентября. В этом матче команда из Новосибирска на своем льду одержала победу над омичами со счетом 4:1.