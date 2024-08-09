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Сегодня, 10:06

«Авангард» представил специальный комплект предсезонной формы

Ана Горшкова
Корреспондент
Новая предсезонная форма «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» представил обновленный дизайн формы для предсезонных турниров КХЛ-2024/25.

В создании элементов дизайна приняли участие пациенты отделения гематологии и химиотерапии Омской областной детской клинической больницы (ООДКБ). Форма выполнена в оранжевом цвете, который символизирует борьбу с лейкемией — заболеванием, при котором часто необходима трансплантация костного мозга.

Фото ХК «Авангард»

«Авангард» впервые сыграет в новой форме 12 августа. Омский клуб в Минске проведет предсезонный матч против местного «Динамо».

Предсезонные джерси будут реализованы в рамках благотворительного аукциона на сайте. Все вырученные средства клуб направит юным болельщикам «Авангарда» из ООДКБ.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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