«Авангард» представил специальный комплект предсезонной формы

Сегодня, 10:06
«Авангард» представил обновленный дизайн формы для предсезонных турниров КХЛ-2024/25.
В создании элементов дизайна приняли участие пациенты отделения гематологии и химиотерапии Омской областной детской клинической больницы (ООДКБ). Форма выполнена в оранжевом цвете, который символизирует борьбу с лейкемией — заболеванием, при котором часто необходима трансплантация костного мозга.
«Авангард» впервые сыграет в новой форме 12 августа. Омский клуб в Минске проведет предсезонный матч против местного «Динамо».
Предсезонные джерси будут реализованы в рамках благотворительного аукциона на сайте. Все вырученные средства клуб направит юным болельщикам «Авангарда» из ООДКБ.