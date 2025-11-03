«Авангард» представил юбилейную игровую форму на фасаде городского здания

В преддверии празднования 75-летия омского хоккея «Авангард» представил специальную игровую форму, приуроченную к празднику. Огромный игровой свитер с юбилейным логотипом был размещен на фасаде здания по набережной Тухачевского, рядом с мостом 60-летия Победы.

Демонстрация специального юбилейного свитера стала одним многочисленных мероприятий, которые запланированы в Омске на ближайший месяц. В этих игровых свитерах омичи проведут две ближайшие домашние игры в Фонбет Чемпионате КХЛ: 10 ноября «Авангард» примет на своем льду петербургский СКА, а 13 ноября — челябинский «Трактор».

Акция прошла при поддержке официального партнера клуба — компании FONBET.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру