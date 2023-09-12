«Авангард» пригласил на два своих матча экипаж и пассажиров самолета, экстренно севшего на поле

Сегодня, 11:18
«Авангард» опубликовал заявление по поводу ситуации с самолетом «Уральские авиалинии», которому пришлось сесть на пшеничное поле в Новосибирской области.
Руководство команды пригласило экипаж и пассажиров воздушного судна на ближайшие матчи команды в Омске.
«Авангард» — это Омск, мы все одна большая семья и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене — 14 и 16 сентября. Ждем вас!» — говорится в Telegram-канале «Авангарда».
14 сентября команда дома сыграет с «Адмиралом». Через два дня «Авангард» примет «Нефтехимик».
|12.09
|17:00
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Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
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Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
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Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
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Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
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СКА – Спартак
|- : -