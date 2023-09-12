«Авангард» пригласил на два своих матча экипаж и пассажиров самолета, экстренно севшего на поле

«Авангард» опубликовал заявление по поводу ситуации с самолетом «Уральские авиалинии», которому пришлось сесть на пшеничное поле в Новосибирской области.

Руководство команды пригласило экипаж и пассажиров воздушного судна на ближайшие матчи команды в Омске.

«Авангард» — это Омск, мы все одна большая семья и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене — 14 и 16 сентября. Ждем вас!» — говорится в Telegram-канале «Авангарда».

14 сентября команда дома сыграет с «Адмиралом». Через два дня «Авангард» примет «Нефтехимик».