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Сегодня, 13:31

«Авангард» продлил контракт с американским нападающим Ридом Буше

Алина Савинова
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«Авангард» сообщил о продлении контракта с нападающим команды Ридом Буше.

Новое соглашение 29-летнего форварда с омским клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

«Для нашего клуба было крайне важно сохранить на следующий сезон одного из лидеров команды. В условиях сокращения лимита на легионеров — в особенности. Буше был лидером «Авангарда» в дебютный чемпионский сезон, остается им и после возвращения команды в Омск. Всегда нацелен на ворота, смело идет в борьбу, все эти качества вместе с высокой результативностью ценятся в плей-офф. Мы рады сохранить связку Найт — Буше на сезон-2023/24, надеемся, она принесет Омску еще немало побед», — приводит пресс-служба клуба слова генерального менеджера команды Рашида Хабибулина.

В текущем сезоне Буше сыграл 42 матча за «Авангард», в которых набрал 36 (22+14) очков.

С 2021 по февраль 2022 года американец выступал за «Локомотив».

Источник: https://t.me/omskiyavangard/11899
Рид Буше
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