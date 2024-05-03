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Сегодня, 14:37

«Авангард» продлил контракт с Филатьевым на два года

Алина Савинова
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«Авангард» продлил двусторонний контракт на два года с форвардом Александром Филатьевым, сообщает пресс-служба омского клуба. Срок прежнего соглашения истекал 31 мая 2025 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Филатьев провел за «Авангард» 24 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков. В команде ВХЛ «Омские Крылья» он сыграл 17 матчей, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Также форвард провел 29 матчей за команду МХЛ «Омские Ястребы», за которую забросил 8 шайб и сделал 14 голевых передач.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф КХЛ омичи проиграли «Локомотиву» (3-4) в серии второго раунда.

Источник: https://t.me/omskiyavangard/35830
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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