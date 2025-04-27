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Сегодня, 10:54

«Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше

Камила Абдурахманова
Ги Буше.
Фото ХК «Авангард»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что главный тренер команды Ги Буше и его ассистент Дэйв Барр останутся в клубе и продолжат работу. Ранее «СЭ» сообщал об этом.

«Официально подтверждаю, что Ги Буше и Дэйв Барр остаются еще на два сезона минимум в «Авангарде». Контракты продлены до 2027 года. Также Ги намерен сохранить свой штаб, общаемся со всеми», — заявил Сопин на пресс-конференции.

Буше стал главным тренером омичей в ноябре 2024 года. Под его руководством «Авангард» финишировал на шестом месте в Восточной конференции КХЛ. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где уступила «Локомотиву» (3-4 в серии).

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
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