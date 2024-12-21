«Авангард» продлил контракт с Ткачевым до конца сезона-2029/30

«Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщает пресс-служба омского клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

«Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платежную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачевым, который сразу же пошел нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне. В свою очередь, «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым еще на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров. Ждем Владимира на льду», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Ткачев выступает за команду из Омска с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард еще не выходил на лед. Летом во время подготовки он получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия. По словам Чистякова, восстановление хоккеиста идет полным ходом, и прогноз на его скорое возвращение благоприятный.

После 35 матчей «Авангард» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.