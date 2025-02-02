Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:10

«Авангард» продлил контракт с Якуповым на два года

Руслан Минаев
Наиль Якупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Авангард» объявил о продлении контракта с форвардом Наилем Якуповым. Соглашение рассчитано на два года.

«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством, можно добиться многого», — цитирует пресс-служба «Авангарда» генерального директора клуба Германа Чистякова.

Якупов присоединился к омскому клубу по ходу сезона-2024/25 и набрал 22 (11+11) очков в 25 матчах. 31-летний форвард выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год.

Наиль Якупов
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Скончался бывший капитан одесской команды — чемпиона КВН Валерий Хаит
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя