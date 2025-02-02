«Авангард» продлил контракт с Якуповым на два года

«Авангард» объявил о продлении контракта с форвардом Наилем Якуповым. Соглашение рассчитано на два года.

«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством, можно добиться многого», — цитирует пресс-служба «Авангарда» генерального директора клуба Германа Чистякова.

Якупов присоединился к омскому клубу по ходу сезона-2024/25 и набрал 22 (11+11) очков в 25 матчах. 31-летний форвард выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год.