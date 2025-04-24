«Авангард» продлит контракт с Ги Буше до 2027 года

Как стало известно «СЭ», «Авангард» договорился о продлении действующего контракта с главным тренером Ги Буше еще на один год.

Таким образом, новое соглашение 53-летнего тренера будет действовать до окончания сезона-2026/27. Зарплата канадского специалиста составит 150 миллионов рублей.

Буше стал главным тренером омичей в ноябре 2024 года. Под его руководством «Авангард» финишировал на шестом месте в Восточной конференции КХЛ. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где уступила «Локомотиву» (3-4 в серии).