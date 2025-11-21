Видео
Сегодня, 17:08

«Авангард» расторг контракт с Анселем Галимовым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ансель Галимов.
Фото Global Look Press

«Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Анселем Галимовым.

Договор с 34-летним хоккеистом расторгли по соглашению сторон.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — приводит пресс-служба клуба слова генменеджера Алексея Сопина.

Галимов выступал за «Авангард» с сентября 2025 года. С того момента он провел 16 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Источник: ХК «Авангард»
Ансель Галимов
КХЛ
ХК Авангард
