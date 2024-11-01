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Сегодня, 15:32

«Авангард» расторг контракт с Линденом Веем

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Авангард» объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Линденом Веем.

Как ранее сообщал «СЭ», хоккеист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

«ХК «Авангард» и нападающий Линден Вей расторгли контракт с закреплением прав на игрока за нашим клубом. У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — говорится в заявлении пресс-службы.

Вей выступал за омский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 33-летнего канадца 19 очков (7+12) в 20 матчах КХЛ. Также он известен по игре за «Барыс», ЦСКА и СКА.

Источник: ХК Авангард
Линден Вей
ХК Авангард

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