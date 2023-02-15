«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и одержал пятую победу подряд

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

Два гола в составе команды из Уфы забил Владислав Картаев, еще один Николай Кулемин. За омский клуб отметился Рид Буше.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока» (79 очков). «Авангард» опустился на шестую строчку (77 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Картаев — 5 (Мухамадуллин, Санников), 9:52 — 0:1. Картаев — 6 (Санников, Тимкин), 32:40 — 0:2. Буше — 28 (Грицюк, Чистяков), 58:48 — 1:2. Кулемин — 12 (п.в., Шмелев), 59:24 — 1:3.

Вратари: Демченко (57:55 — 58:48, 59:03 — 59:24) — Кареев.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 27 (10+9+8) — 42 (14+17+11).

Судьи: Белов, Сидоренко.

15 февраля. Омск. G-Drive Арена. 11787 зрителей.