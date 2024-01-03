Сегодня, 18:25
«Авангард» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске 3 января и завершилась победой гостей — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Салават Юлаев» (59 очков) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (61) идет вторым на «Востоке».
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