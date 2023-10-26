«Авангард» победил «Салават Юлаев» благодаря шайбе Холодилина

«Авангард» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Шайбу в середине третьего периода забросил Никита Холодилин.

Во втором периоде Евгений Тимкин («Салават Юлаев») и Роман Абросимов («Авангард») получили в общей сложности по 15 минут штрафа за драку и неспортивное поведение.

В турнирной таблице «Востока» команды набрали по 27 очков. «Авангард» занимает 6-е место, а уфимцы (5-е место) опережают омичей по дополнительным показателям.

В следующем матче «Авангард» примет минское «Динамо» 29 октября, «Салават Юлаев» дома сыграет с московским «Динамо» 28-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Холодилин — 2 (Чистяков, Мартынов), 52:21 — 1:0.

Вратари: Проскуряков — Самонов (58:23).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 24 (9+7+8) — 22 (7+8+7).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

26 октября. Омск. G-Drive Арена.