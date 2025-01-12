«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и одержал четвертую победу подряд

«Авангард» дома победил «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу омичам принесли голы Рида Буше, Наиля Якупова и Дамира Шарипзянова.

У уфимцев отличились Шелдон Ремпал и Артем Набиев.

«Авангард» (47 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (58) остается вторым на «Востоке».

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«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Ремпал — 16, 3:14 — 0:1. Набиев — 4 (Пименов), 5:40 — 0:2. Буше — 18 (бол., Окулов), 24:02 — 1:2. Якупов — 15 (Каблуков), 46:53 — 2:2. Шарипзянов — 7 (Маклауд, Буше), 58:35 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Самонов (58:42).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (6+18+12) — 22 (12+7+3).

Судьи: Белов, Фатеев.

12 января. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.