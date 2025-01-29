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Сегодня, 18:46

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Авангард» — «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» на выезде победил «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу гостям принесли голы Владислава Ефремова, Алексея Василевского, Ярослава Цулыгина и Шелдона Ремпала.

У омичей отличились Данил Башкиров и Рид Буше.

«Салават Юлаев» (67 очков) после 50 матчей поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (53) идет шестым после 49 игр.

Форвард уфимцев Джош Ливо пропустил матч. Канадец является лучшим бомбардиром и снайпером текущего регулярного чемпионата КХЛ.

«Сначала поборемся за Кубок Гагарина, а потом — за Ливо». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»

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«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Ефремов — 4 (бол., Алалыкин, Науменков), 4:56 — 0:1. Василевский — 2 (Сучков, Ефремов), 31:18 — 0:2. Цулыгин — 4 (Набиев, Хафизуллин), 38:55 — 0:3. Башкиров — 5 (Каблуков, Верба), 42:35 — 1:3. Буше — 22 (бол., Спунер, Шарипзянов), 49:03 — 2:3. Ремпал — 21 (п.в., Цулыгин, Тодд), 59:44 — 2:4.

Вратари: Серебряков (57:48 — 59:44) — Самонов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (4+5+13) — 30 (15+10+5).

Судьи: Беляев, Дударов.

29 января. Омск. G-Drive Арена. 11271 зритель.

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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