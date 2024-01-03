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Сегодня, 16:08

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Авангард» — «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» на выезде одержал победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу уфимцам принесли шайбы Данила Башкирова, Ивана Дроздова, Александра Хмелевского и Александра Шарова.

За омичей отличились Никита Холодилин и Валентин Пьянов.

«Салават Юлаев» (59 очков) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (61) идет вторым на «Востоке».

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях встретится с «Сибирью». Встреча пройдет 5 января. «Авангард» на день позже дома примет «Ладу».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Голы: Башкиров — 6 (Коледов, Шаров), 15:20 — 0:1. Дроздов — 15 (бол., Хафизуллин), 19:12 — 0:2. Холодилин — 5 (Гуляев, Беляев), 23:19 — 1:2. Хмелевский — 21 (Ливо, Дроздов), 23:49 — 1:3. Пьянов — 7 (бол., Спунер, Жафяров), 26:38 — 2:3. Шаров — 13 (Сучков), 28:20 — 2:4.

Вратари: Проскуряков — Самонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (7+7+7) — 30 (11+13+6).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

3 января. Омск. G-Drive Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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