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Сегодня, 12:30

«Авангард» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» в Кинопоиске начнется в 13.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Виктор Козлов.
Виктор Козлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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3 января в Омске на «G-Drive Арене» «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Авангард» — «Салават Юлаев» в прямом эфире пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке. Начало — в 13.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Салават Юлаев» с помощью матч-центра «СЭ».

«Авангард» под руководством тренера Михаила Кравеца набрал 61 балл, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» Виктора Козлова располагается на третьей строчке с 57 очками на Востоке. В последний раз команды играли друг с другом 23 ноября. Тогда уфимцы победили омичей со счетом 3:1.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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