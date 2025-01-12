«Авангард» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Авангард» и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 января. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Омске игру также будет показывать канал «12», а в Уфе — «БСТ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Авангард» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча клубов в сентябре завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2. Команды провели по 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ, «Авангард» набрал 45 очков, «Салават Юлаев» — 58.