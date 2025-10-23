«Авангард» и «Северсталь» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

23 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард Северсталь

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Омска могут следить за игрой своей команды на телеканале «12» (начало эфира — в 19.15 по местному времени).

Ястребы набрали 24 очков в 17 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. Команда из Череповца с 22 очками в 17 играх идет на третьей строчке «Запада».

