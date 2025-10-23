Видео
23 октября, 14:00

«Авангард» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Авангард» и «Северсталь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Авангард» и «Северсталь» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» и «Северсталь» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Северсталь

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Омска могут следить за игрой своей команды на телеканале «12» (начало эфира — в 19.15 по местному времени).

Ястребы набрали 24 очков в 17 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. Команда из Череповца с 22 очками в 17 играх идет на третьей строчке «Запада».

Матч «Авангард» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

1

  • man68

    Да подскажите наконец Буше, что цифра 12 существует. Он посадит физику команды, играя в 11 напов.

    23.10.2025

