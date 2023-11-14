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Сегодня, 18:45

«Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь» и одержал 7-ю победу подряд

Руслан Минаев
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» дома победил «Северсталь» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4.

Хозяева трижды отыгрывались по ходу матча, а в дополнительное время забили гол уже на 36-й секунде. Отметился Райан Спунер.

Форвард «омичей» Владимир Ткачев отдал результативную передачу и оторвался в гонке ассистентов КХЛ — 32-й голевой пас.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» потерпела 3-е поражение подряд и с 31 очком занимает 7-е место «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Буренов — 1 (Лишка, Муханов), 12:33 — 0:1. Буше — 22 (бол., Пьянов, Шарипзянов), 14:30 — 1:1. Пилипенко — 13 (Аймурзин), 19:56 — 1:2. Холодилин — 3 (Спунер, Ткачев), 27:38 — 2:2. Иванцов — 4 (Давыдов, Скоренов), 29:35 — 2:3. Чмыхов — 1 (Шарипзянов, Круженков), 31:27 — 3:3. Мартынов — 5 (Николишин, Абросимов), 55:37 — 4:3. Пилипенко — 14 (Ярош, Моисеев), 59:56 — 4:4. Спунер — 13 (Буше, Ткачев), 60:36 — 5:4.

Вратари: Мишуров (60:08) — Шугаев (58:20 — 59:56).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (9+11+5+2) — 24 (7+6+11+0).

Судьи: Овчинников, Ромасько.

14 ноября. Омск. G-Drive Арена. 11 430 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Северсталь
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