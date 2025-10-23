Видео
23 октября, 18:46

«Северсталь» обыграла «Авангард» в овертайме и одержала шестую победу подряд

Руслан Минаев
Игроки «Северстали».
Фото ХК Северсталь

«Северсталь» на выезде победила «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Илья Рейнгардт. У хозяев шайбы забросили Майкл Маклауд и Константин Окулов.

«Северсталь» одержала шестую победу подряд. Череповецкий клуб набрал 24 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции.

«Авангард» с 25 очками — на 4-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Северсталь

  • emedemov

    23.10.2025

  • bvp

    По соотношению количество очков/стоимость состава Северсталь безусловно в лидерах.

    23.10.2025

  • man68

    Авангард может и должен играть лучше. Состав это позволяет. Авангард сегодня проиграл среднюю зону. А количество брака в передачах было слишком большим. Это физика и игровое мышление (задание). Если мы способны доминировать в одном периоде, оставив в нём все силы, то схема игры должна корректироваться. Иногда размазывание лидеров по тройкам - не лучшее решение. Пока успешен только мотиватор, но не стратег и тактик.

    23.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Красиво играет Череповец

    23.10.2025

  • mitchelll

    От души желаю бывшему ястребу Рейнгардту прижиться в Череповце. Команда растёт и нравится своей "барселоностью" - много игры в одно касание - голова кругом у защищающейся стороны.

    23.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Сева красавцы. Отымели арьергард

    23.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Авангард
    ХК Северсталь
