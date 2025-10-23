«Северсталь» обыграла «Авангард» в овертайме и одержала шестую победу подряд

23 октября, 18:46
«Северсталь» на выезде победила «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
У гостей 2 (1+1) очка набрал Илья Рейнгардт. У хозяев шайбы забросили Майкл Маклауд и Константин Окулов.
«Северсталь» одержала шестую победу подряд. Череповецкий клуб набрал 24 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции.
«Авангард» с 25 очками — на 4-й строчке «Востока».
emedemov
23.10.2025
bvp
По соотношению количество очков/стоимость состава Северсталь безусловно в лидерах.
23.10.2025
man68
Авангард может и должен играть лучше. Состав это позволяет. Авангард сегодня проиграл среднюю зону. А количество брака в передачах было слишком большим. Это физика и игровое мышление (задание). Если мы способны доминировать в одном периоде, оставив в нём все силы, то схема игры должна корректироваться. Иногда размазывание лидеров по тройкам - не лучшее решение. Пока успешен только мотиватор, но не стратег и тактик.
23.10.2025
Артемон Доберманов
Красиво играет Череповец
23.10.2025
mitchelll
От души желаю бывшему ястребу Рейнгардту прижиться в Череповце. Команда растёт и нравится своей "барселоностью" - много игры в одно касание - голова кругом у защищающейся стороны.
23.10.2025
Andrey Sakharov
Сева красавцы. Отымели арьергард
23.10.2025