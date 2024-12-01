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Сегодня, 12:45

«Авангард» — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Авангард» — «Северсталь» сыграют в чемпионате КХЛ 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру КХЛ покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайте лиги. Жители Омска смогут посмотреть встречу на телеканале «12», начало эфира — в 16.45 по местном времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Авангард» — «Северсталь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» провел 30 матчей и набрал 28 очков. Предыдущим соперником омичей был «Автомобилист» (2:4, на выезде).

У «Северстали» — 34 очка в 30 играх. В предыдущем матче череповчане уступили «Ладе» (0:3, дома).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Северсталь
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