Сегодня, 19:41
«Авангард» дома победил «Северсталь» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4.
Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Авангард» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» потерпела 3-е поражение подряд и с 31 очком занимает 7-е место «Запада».
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»